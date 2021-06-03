Каждая школа в Нижегородской области сама определит формат выпускного в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Каждая школа в Нижегородской области сама определит формат выпускного в 2021 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время нет запрета на проведение выпускных мероприятий в образовательных организациях региона.

Тем не менее, в связи с повышением заболеваемости коронавирусом, формат и дату проведения мероприятий в текущем 2021 году каждая образовательная организация принимает самостоятельно.

Так, выпускные могут пройти как в формате онлайн, так и в офлайн.

Напомним, что в регионе фиксируется увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По информации регионального министерства здравоохранения на 16 июня в регионе развернуто 4 007 инфекционных коек. Днем ранее их было 3 668.

Между тем, напомним, что для работающих с детьми в Нижегородской области введены новые ограничения.

Также в регионе ужесточили контроль за соблюдением масочного режима.