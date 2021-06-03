Проверки объектов общепита и торговли усилены в Нижегородской области Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 17 июня прошли рейдовые мероприятия по проверке соблюдения указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности". Об этом рассказали в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе. Ответственность за нарушение указа определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Так, за нарушение режима гражданам грозит штраф 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа значительно возрастает, а для ИП и юрлиц предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода сотрудники департамента региональной безопасности, министерства промышленности и Роспотребнадзора проверили семь объектов общественного питания и торговли. По результатам проведённых мероприятий одному из юрлиц было выдано уведомление на составление протокола.

Как уточнили в департаменте региональной безопасности, наиболее распространенные нарушения - отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2021 года за нарушение масочного режима было составлено более 15 тысяч протоколов.