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Культура и отдых

Стала известна программа первого дня фестиваля фейерверков в Нижнем Новгороде

08 июня 2021 17:08  [99] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль "Столица закатов" стартует в Нижнем Новгороде 12 июня в рамках празднования 800-летия города. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Под этим названием объединены музыкальный фестиваль и фестиваль фейерверков, которые будут проходить на Нижневолжской набережной.

"Нижний Новгород известен как город с самыми красивыми закатами в стране. Новый фестиваль поддержит складывающуюся традицию встречи закатов. С 12 июня каждую субботу нижегородцы и гости города смогут встретить закат на Нижневолжской набережной. Также гостей ждут концерты и  фейерверки. Концепция фестиваля позволяет организовать участие в нем немалого числа гостей. Этому способствует и место, выбранное для мероприятия, и период его проведения", - сказал губернатор.

Первыми артистами, которые выступят на фестивале "Столица закатов", станут "Хор Турецкого" (12 июня) и Леонид Агутин (19 июня).

Первой пиротехнической командой выбрана "Салют 52" из Нижнего Новгорода. Они являются победителями XII Международного фестиваля фейерверков "Серебряная ладья" и IV Международного фестиваля фейерверков "Зажигаем звезды", участниками международного фестиваля фейерверков в Кнокке-Хейсте (Бельгия) и создателями фейерверка в честь зажжения огня Первых Европейских игр.

Также 12 июня на фестивале будет представлен гимн "Столицы закатов", написанный нижегородским дуэтом Going Deeper, и выступит группа Maple Season.

Напомним, мероприятия фестиваля "Столица закатов" будут проходить в Нижнем Новгороде каждую субботу с 12 июня по 14 августа. 

Программа фестиваля на 12 июня:

19:00 – выступление группы Maple Season, приветственное слово губернатора Нижегородской области Глеба Никитина; 
20:15 – ди-джей сет от Going Deeper, церемония встречи заката, презентация гимна Столицы закатов;
21:00 – 22:30 – выступление хедлайнера – Хор Турецкого;
22:30 – фейерверк от пиротехнической команды "Салют 52".

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