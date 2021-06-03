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Общество

Недостроенные дороги в нижегородских Новинках засыпят старым асфальтом

18 июня 2021 14:37  [71] Общество
ЖК Окский берег

ЖК Окский берег

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Недостроенные дороги в Новинках в Нижнем Новгороде засыпят старым асфальтом. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалев в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 18 июня 2021 года.

Он пояснил, что речь идет о дорогах к жилым домам, которые не были достроены в связи с банкротством застройщика. По словам Виталия Ковалева, к ним тяжело добраться на легковой машине.

По словам главы департамента, сейчас совместно с правительством Нижегородской области ведется работа по расчету стоимости проектирования.

Пока работы не начаты, принято решение временно засыпать дороги. 

"Мы сейчас будем проспект Гагарина резать. Часть срезки будем выделять в Новинки для того, чтобы они временные дороги поддерживали в нормальном эксплуатационном состоянии, чтобы они были проездными", - заявил Виталий Ковалев.

Ранее министр рассказывал, что транспортное сообщение с кварталами № 14, 18 ЖК "Окский берег" сейчас осуществляется по временной дороге из плит, по которой ранее двигалась строительная техника. По завершению строительства жилого комплекса данную дорогу должны  демонтировать, а на ее месте построить новую. Однако, из-за банкротства застройщика этого не произошло. 

Напомним, что Новинский сельсовет входит в состав Приокского района Нижнего Новгорода с 1 января 2020 года.

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Теги:
Дороги Приокский район
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