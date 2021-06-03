Контроль за соблюдением коронавируснух мер усилят при проведении выпускных в нижегородских школах

Контроль за соблюдением коронавируснух мер будет усилен при проведении выпускных в школах Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.
"В связи с ростом числа заболеваний новой коронавирусной инфекции, который наблюдается в настоящее время, контроль за соблюдением всех мер профилактики будет усилен", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что согласно постановлению главного санитарного врача России, действие мер по борьбе с коронавирусом в России продлено до 1 января 2022 года. Таким образом, все массовые мероприятия должны проводиться с определенными ограничениями.
В апреле координационный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области разрешил проведение выпускных с очным присутствием.
При этом должны соблюдаться следующие требования:
- мероприятия будут проходить только в помещениях образовательных организаций;
- не допускается смешение классов обучающихся;
- обязательно соблюдение масочного и перчаточного режима;
- обязательно измерение температуры тела участников мероприятия при входе в здание образовательной организации с отстранением от участия тех, у кого она повышена;
- обязательно обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей - рециркуляторов воздуха в помещениях, в которых проводится мероприятие;
- обязательно обеспечение соблюдения организаторами и участниками мероприятия дистанции в 1,5 метра;
- ученики, вернувшиеся в Россию из других стран, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус с действием до 72 часов;
- привлечение к участию в мероприятии лиц из иных организаций не допускается.
Исходя из соблюдения дистанции в 1,5 метра, заполняемость зала, учитывая его площадь, рассчитывается самостоятельно.
Ранее сообщалось, что каждая школа в Нижегородской области сама определит формат выпускного в 2021 году. Так, выпускные могут пройти как в формате онлайн, так и в офлайн.
Напомним, что в регионе фиксируется увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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