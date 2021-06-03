Газификация – важнейшее направление работы правительства Нижегородской области, - Глеб Никитин Политика

Газификация – важнейшее направление работы правительства Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 июня в ходе выступления на XX Съезде "Единой России".

В мероприятии принимают Президент России Владимир Путин, Председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда.

Стоит отметить, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, единственный из глав субъектов России, который выступил с докладом на XX Съезде "Единой России".

Говоря о работе партии в регионе, Глеб Никитин подчеркнул особую роль "Единой России", в решении конкретных вопросов, которые ставят перед ней избиратели. В своей речи, губернатор Нижегородской области затронул важные для жителей темы: строительство и ремонт дорог, благоустройство территорий, газификация.

"Важнейшим направлением нашей работы, особо востребованным нашими гражданами, является газификация", - подчеркнул Глеб Никитин, отметив при этом, что эта тема стала предметом детального обсуждения с коллегами губернаторами на площадке партии на полях Петербургского экономического форума.

"Важная, острая тема, которую постоянно ставят наши граждане. Газ делает жизнь комфортной, однако, надо упростить и ускорить темпы доведения голубого топлива до каждого дома в газифицированных населенных пунктах. Только в Нижегородской области в ближайшие 1,5 года надо газифицировать 50 тысяч домовладений", - добавил глава нижегородского региона.

По его словам, закон о бесплатной газификации всех земельных участков в районах газопровода, принятый в России - создал все условия для скорейшего решения проблем газификации. "Единая Россия" должна в данном случае должна обеспечить на местах реализацию всех намеченных планов, максимально учитывая интересы граждан", - подчеркнул Глеб Никитин.

В заключение губернатор Нижегородской области вышел с инициативой закрепить вопрос газификации регионов в партийных документах.

Напомним, что уровень газификации Нижегородской области на 1 января 2021 года составил 77,5 %. При этом значительная часть населенных пунктов в северных районах региона остается негазифицированной.

Ранее сообщалось, что объем финансирования газификации в Нижегородской области в 2021 году составит более 2 млрд рублей. В текущем году в регионе планируется построить 93 км газовых сетей.