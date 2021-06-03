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Культура и отдых

Нижегородские театры досрочно заканчивают театральный сезон

21 июня 2021 11:27  [34] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские театры досрочно заканчивают театральный сезон. Об этом на своей странице сообщили сразу несколько театров.

Они объяснили свое решение введением новых правил посещения театров.

Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина завершит сезон 23 июня 2021 года, представив вечер балета с участием звезд мировой и российской сцены. Один из номеров исполнит руководитель нижегородского балета Морихиро Ивата (12+).

Зрителям, которые приобрели билеты на балет "Безымянная звезда" 25 июня и оперу "Князь Игорь" 27 июня предложено посетить другие спектакли, сохранить билеты до следующего сезона или вернуть деньги.

Нижегородский государственный академический театр кукол отменил все спектакли уже с 18 июня.

Возврат билетов осуществляется по месту приобретения билетов.

Нижегородский театр "Комедiя" закрыл сезон 17 июня премьерным спектаклем "Дурочка" (16+).

"Мы уходим в лето, в отпуск, набираться сил и впечатлений, чтобы встретиться с вами вновь в августе, на спектаклях летнего сезона", - пообещали в театре.

Работа других театров продолжается. Нижегородский ТЮЗ по-прежнему планирует проведение показов спектаклей фестиваля "Золотая маска".

"Спектакли состоятся, их никто не отменял", - сообщили представители театра в соцсети ВКонтакте. 

Нижегородский государственный театр драмы им. Горького в июне сыграет еще восемь спектаклей.

Детский театр "Вера" анонсирует три спектакля.

Плановое закрытие сезона в театре музыкально-пластической драмы "Преображение" состоится 23 июня спектаклем "Море" (12+).

Отметим, что в социальных сетях многие нижегородцы заявляют о своем желании сдать билеты из-за сложности посещения спектаклей.

Напомним, согласно новым требованиям зрители допускаются на спектакли только при предъявлении оригинала (QR-кода с портала госуслуг) одного из следующих документов:

  • сертификата профилактической прививки от COVID-19;
  • отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более трех дней);
  • для несовершеннолетних лиц - результатов экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трех дней);
  • результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней);
  • "универсального документа посетителя мероприятий" (этот документ, с помощью которого можно будет подтвердить наличие необходимых справок, можно будет получить после 21 июня).

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Теги:
Коронавирус Театры
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