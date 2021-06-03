Фото:
Нижегородские театры досрочно заканчивают театральный сезон. Об этом на своей странице сообщили сразу несколько театров.
Они объяснили свое решение введением новых правил посещения театров.
Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина завершит сезон 23 июня 2021 года, представив вечер балета с участием звезд мировой и российской сцены. Один из номеров исполнит руководитель нижегородского балета Морихиро Ивата (12+).
Зрителям, которые приобрели билеты на балет "Безымянная звезда" 25 июня и оперу "Князь Игорь" 27 июня предложено посетить другие спектакли, сохранить билеты до следующего сезона или вернуть деньги.
Нижегородский государственный академический театр кукол отменил все спектакли уже с 18 июня.
Возврат билетов осуществляется по месту приобретения билетов.
Нижегородский театр "Комедiя" закрыл сезон 17 июня премьерным спектаклем "Дурочка" (16+).
"Мы уходим в лето, в отпуск, набираться сил и впечатлений, чтобы встретиться с вами вновь в августе, на спектаклях летнего сезона", - пообещали в театре.
Работа других театров продолжается. Нижегородский ТЮЗ по-прежнему планирует проведение показов спектаклей фестиваля "Золотая маска".
"Спектакли состоятся, их никто не отменял", - сообщили представители театра в соцсети ВКонтакте.
Нижегородский государственный театр драмы им. Горького в июне сыграет еще восемь спектаклей.
Детский театр "Вера" анонсирует три спектакля.
Плановое закрытие сезона в театре музыкально-пластической драмы "Преображение" состоится 23 июня спектаклем "Море" (12+).
Отметим, что в социальных сетях многие нижегородцы заявляют о своем желании сдать билеты из-за сложности посещения спектаклей.
Напомним, согласно новым требованиям зрители допускаются на спектакли только при предъявлении оригинала (QR-кода с портала госуслуг) одного из следующих документов:
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+