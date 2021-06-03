Дороги Нижнего Новгорода стали поливать чаще для предотвращения быстрого износа асфальта Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дороги Нижнего Новгорода стали поливать чаще для предотвращения быстрого износа асфальта. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, коммунальные службы теперь поливают проезжую часть каждые три часа.

"Такие работы помогают содержать дороги в чистоте и охлаждать поверхность дорожного полотна. Асфальт более подвержен деформации при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке, а благодаря регулярному поливу в жару уровень износа удалось снизить", - пояснил Юрий Шалабаев.

Глава города также рассказал, что в жаркие дни ведется особый уход за городскими цветниками. Их обильно поливают рано утром или вечером после 17:00, чтобы земля увлажнялась на глубину корней - примерно 30 см.

Напомним, жара до +36° ожидается в Нижнем Новгороде в течение всей текущей недели. На прошлой неделе столбики термометров показывали +22...30°.

Ранее сообщалось, что цветники площадью 43,1 тысяч кв. м высадят к 800-летию Нижнего Новгорода.