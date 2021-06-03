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Общество

Сроки завершения благоустройства парка Кулибина в Нижнем Новгороде переносятся на осень

22 июня 2021 16:24  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сроки завершения благоустройства парка Кулибина в Нижнем Новгороде переносятся на осень. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации Нижегородского района города.

Ранее планировалось, что все работы будут выполнены к 1 августу. Однако, три электронных аукциона по поиску подрядчика не состоялись, и подрядчик не выбран до сих пор. 

"Парк им. Кулибина - объект культурного наследия, поэтому только определенные компании имеют право проводить ремонтные работы на данном объекте", - пояснили в ведомстве.

Как сообщили в администрации, сейчас в аукционную документацию вносятся изменения в части корректировки сроков выполнения работ.

Общий объем решено разделить на этапы. Сначала подрядная организация должна будет выполнить работы по ремонту ограждения парка, восстановлению покрытия дорожно-тропиночной сети и установке лавочек и урн. 

Затем установить детское игровое оборудование, тематические малые архитектурные формы, шахматный павильон и провести озеленение парка.

В соответствии с новыми условиями конкурсной документации, все работы планируется завершить к 1 октября.

Ранее сообщалось, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 57 млн рублей. Средства на благоустройство этой территории появились в бюджете города благодаря экономии. 

Напомним, часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода, установленные перед Нижегородским государственным академическим театром драмы им. Горького, после праздника хотят перенести в парк Кулибина. Отметим, что часы сделаны на основе дизайна Кулибина.

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Теги:
Благоустройство Парки
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