Давид Мелик-Гусейнов расскажет в прямом эфире о вакцинации в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центр управления регионом Нижегородской области (ЦУР) 23 июня в 14:30 проведёт прямой эфир с заместителем губернатора Нижегородской области, министром здравоохранения Давидом Мелик-Гусейновым. Во время трансляции глава Минздрава расскажет о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, вакцинации и ограничениях, действующих в связи с пандемией.

Эфир пройдет в официальном Instagram-аккаунте ЦУР. Зрители трансляции смогут задать Мелик-Гусейнову все интересующие вопросы.

Напомним, Центр управления регионом был запущен в Нижегородской области в апреле 2020 года. Его основная задача – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью, с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

Ранее сообщалось, что 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.

Кроме того, обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан введена в Нижегородской области согласно постановлению главного санитарного врача по региону Наталии Кучеренко от 20 июня. В частности, мера касается работников различных сфер, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей.