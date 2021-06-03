Певица Maruv и дуэт Gambino Sound Machine выступят в Нижнем Новгороде 26 июня Культура и отдых

Фото: Maruvofficial / Instagram.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На Нижневолжской набережной на фестивале "Столица закатов" в эту субботу, 26 июня, выступят украинская певица Maruv, электронный дуэт Gambino Sound Machine (Нижний Новгород/Барселона), а также нижегородский музыкант Pavel Khvaleev вместе с Avis Vox и Blackfeel Wite. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Мероприятия фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде стартовали 12 июня, и теперь каждую субботу нижегородцы и гости города могут не только встретить прославленный закат на набережной, но и посетить несколько концертов и посмотреть фейерверки от лучших пиротехнических команд страны.

В рамках фестивальной программы фейерверк запустит московская компания "Пиро-Класс", которая принимала участие во множестве международных фестивалях, в том числе в проведении фейерверка на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России.

Допуск на фестиваль "Столица закатов" 26 июня будет осуществляться строго по спецбраслетам, как и неделю назад. Их можно будет получить в соответствующих пунктах на Нижневолжской набережной.

Работать точки выдачи будут с 12:00 до 23:00 напротив здания бывшей швейной фабрики "Маяк", на площади Маркина и напротив ресторана "Плакучая ива".

Чтобы получить спецподтверждение, необходимо предъявить оригинал одного из следующих документов:

- сертификат о сделанной прививке от COVID-19 (QR-кода с портала госуслуг) ;

- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более трёх дней);

- для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трёх дней);

- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 (срок действия - не более 60 дней).

Также для получения подтверждения обязательно понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или иной действительный документ).

В случае отсутствия документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест в пунктах напротив "Маяка" и "Плакучей ивы". Они также будут работать 26 июня с 12:00 до 23:00. За экспресс-тест придётся заплатить 1 250 рублей, срок его действия - 72 часа. Результат будет готов в течение 5-10 минут. Отмечается, что оплата за услугу возможна только бесконтактным способом. Если тест будет отрицательный - то тут же будет выдан браслет на проход. При этом несовершеннолетние посетители фестиваля (лица до 18 лет) могут сделать экспресс-тест на антигены бесплатно.

Кроме того, около "Маяка" организуют мобильный пункт вакцинирования для желающих в возрасте 18 лет и старше. Перед прививкой вас осмотрит врач и сделает бесплатное экспресс-тестирование. Пункт будет работать с 12:00 до 22:00. Для прохождения вакцинации с собой необходимо иметь полис, паспорт, СНИЛС. Процедуру возможно пройти, если вы не болели или после болезни прошло больше полугода.

Организаторы также напомнили, что общая численность единовременного пребывания зрителей на фестивале "Столица закатов" ограничивается вместимостью площадки. Это значит, что попасть туда смогут, возможно, не все желающие.

Программа третьего дня фестиваля "Столица закатов":

- 19:00 Pavel Khvaleev-Live feat. Avis Vox & Blackfeel Wite,

- 20:40 Gambino Sound Machine,

- 21:50 MARUV,

- 22:30 - фейерверк (время ориентировочное).

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.