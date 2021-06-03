Несовершеннолетние гости фестиваля "Столица закатов" смогут сделать экспресс-тесты бесплатно Общество

Несовершеннолетние гости фестиваля "Столица закатов" смогут сделать экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию бесплатно, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на организаторов.

Напомним, что допуск на фестиваль "Столица закатов" 19 июня будет осуществляться строго по специальным подтверждениям – браслеты, которые можно получить днем имя при себе сертификат о прививке или же свежий тест на коронавирус. Подтверждения можно будет получить в соответствующих пунктах по маршруту движения пешеходных потоков.



Стоит отметить, что организаторы фестиваля предоставили возможность несовершеннолетним (лицам до 18 лет) сделать экспресс-тест на антигены бесплатно.

Также на площадке организуют мобильный пункт вакцинирования для людей в возрасте 18 лет и старше, до посещения которого необходимо будет пройти консультацию врача и сделать экспресс-тестирование. Вакцинирование является бесплатным. При вакцинировании в мобильном пункте сдача экспресс-теста также будет бесплатной.

Время работы мобильного пункта вакцинирования: с 10.00 до 20.00. Мобильный пункт будет расположен около здания бывшей фабрики "Маяк". Для прохождения вакцинации с собой необходимо иметь полис, паспорт, СНИЛС. Вакцину можно ставить, если вы не болели, не прививались или после болезни прошло 6 месяцев. Вакцинация проводится только людям в возрасте от 18 лет.

Обязательным для получения подтверждения является также предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорта, водительского удостоверения или иного действительного документа).

Организаторы отметили, что общая численность единовременного пребывания зрителей на фестивале "Столица закатов" ограничивается вместимостью площадки.

Напомним также, что 19 июня на фестивале выступят Леонид Агутин и нижегородские музыканты: группа The Diamonds и DJ Topchy.

Фейерверк же запустит одна из старейших пиротехнических фирм России, "Пиротехнические дворы Петергофа" из Санкт-Петербурга. Команда является победителем многих международных и российских фестивалей фейерверков: в Германии (Ганновер), в Австрии (Альпы, г. Зельден), в Португалии – "Атлантический фестиваль" на о. Мадейра, в Куршевеле (Франция), в Литве, а также в Москве и во многих других российских городах.

Ранее сообщалось, что в связи с ограничением на посещение массовых мероприятий проход на концерт Леонида Агутина и группы The Diamonds, а также DJ Topchy ограничат.