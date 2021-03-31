Половину второй партии московских б/у троллейбусов уже доставили в Нижний Новгород Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Половина второй партии троллейбусов из Москвы уже доставили в Нижний Новгород. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Напомним, что всю партию из 40 единиц транспорта привезут в Нижний Новгород к началу мая. Ранее эти троллейбусы курсировали по дорогам Москвы и преданы Нижнему Новгороду на безвозмездной основе. Их везут в наш город партиями автомобильным транспортом.

Сейчас пока доставлены 22 троллейбуса, в том числе два троллейбуса-"гармошки". Переданный транспорт выйдет на маршруты после проведения пуско-наладочных работ.

Троллейбусы будут распределены между всеми троллейбусными депо и выйдут на работу по всем маршрутам, а троллейбусы-"гармошки" примет депо №2, поэтому новые машины планируется выпустить на маршрут ТЛ-10. В дальнейшем для обслуживания и ремонта троллейбусов особо большого класса предприятие планирует подготовить депо №1, чтобы перевозить пассажиров по маршруту ТЛ-13.

Перед тем, как согласится принять у Москвы б/у транспорт, специалисты МП "Нижегородэлектротранс" осмотрели его и пришли к выводу, что троллейбусы находились в удовлетворительном состоянии. Лакокрасочное покрытие кузовов не нарушено, кузов и салон находились в исправном состоянии, низкий пол по всей длине салона, ступенек нет. В транспорте есть площадка для маломобильных граждан. Троллейбусы оборудованы электронной системой управления и асинхронным тяговым двигателем.

Дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города 40 б/у троллейбусов из Москвы в октябре прошлого года. Из 40 троллейбусов 14 будут направлены в троллейбусное депо №1, 13 единиц – в депо №2, еще 13 – в депо №3.

Речь идет о троллейбусах ТРОЛЗА 2009 и 2010 годов выпуска, троллейбусах пассажирский модели 62151 – 2010 и 2011 годов выпуска, троллейбусах СВАРЗМАЗ 6235 – 2011 года выпуска.

Напомним также, что первая партия московских б/у троллейбусов была доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года. Троллейбусы приняли в собственность города еще в марте, но их транспортировка была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. Стоимость транспортировки первой партии составила 1,96 млн рублей. Все 30 троллейбусов пополнили парки МП "Нижегородэлектротранс". В августе прошлого года девять московских б/у троллейбусов вышли на маршруты №№ 12, 13, 15 и 31.