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Все московские б/у троллейбусы уже доставили в Нижний Новгород

03 июня 2021 14:46  [78]

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Все 40 троллейбусов, которые московское правительство на безвозмездной основе передало Нижнему Новгороду, прибыли на место назначения. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Среди доставленных машин - восемь "гармошек", остальные - большие троллейбусы.

"На данный момент начато проведение плановых работ по их проверке и подготовке к выходу на маршруты города”, - отметили в “Нижегородэлектротрансе".

Предполагалось, что троллейбусы данной партии будут распределены между всеми троллейбусными депо и выйдут на работу по всем востребованным маршрутам.

Напомним, парк троллейбусов в 2020 и 2021 годах пополняется транспортными средствами, переданными из Москвы на безвозмездной основе. Первая партия московских б/у троллейбусов была доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года.

Планировалось, что вторую партию доставят в Нижний Новгород к началу мая текущего года. Часть из них, действительно, была переправлена автомобильным транспортом из Москвы в апреле. Но затем произошла задержка, и подрядчик сорвал сроки доставки. За это в отношении его будут предприняты штрафные санкции.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Транспорт
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