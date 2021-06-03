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Дизайн интерьера

24 июня 2021 13:44  [71]

При правильном подходе можно реализовать абсолютно любой стиль и превратить интерьер до неузнаваемости. Но многое зависит от подхода дизайнера. Каждая деталь должна находиться на своем месте.

Дизайн интерьера https://newdesign.com.ua/ - это не только отношение к какому-то стилю. Нужно правильно проработать цвета, подобрать украшения и все это вместить в комнату. Огромную роль играет расстановка мебели. Нюансов очень много и давайте попробуем в них разобраться.

Стиль: каким он должен быть?

Изменения не должны вноситься спонтанно. И если было принято решение что-то менять в интерьере, то начинать нужно именно со стиля. Не стоит думать, что если следовать веяниям моды, то все будет идеально. Обращать внимание стоит на личные предпочтения, и отталкиваться именно от них.

Классика в интерьере

Классика всегда остается в моде. Во все века были люди, которые обращали внимание на подобное оформление и с каждым годом поклонником не становится меньше. Классика дарит спокойствие и заставляет себя чувствовать уверенно. Каждая деталь подбирается с душой и подчеркивает вкус хозяина.

Попадая в такой интерьер, сразу же складывается впечатление, что тут живет успешный человек, который всегда стремится вперед и знает, что он хочет получить от жизни. Но если человек обратил внимание на этот стиль, то переделывать придется весь дом и все выдержать в едином стилевом оформлении.

Восточный стиль

На японский стиль обратили внимание не так давно. Перед дизайнером стоит задача выполнить все просто и при этом добиться лаконичности. Нужно не только правильно подобрать мебель, но и уметь работать с оттенками. Что касается материалов, то обратить внимание стоит на хлопок, натуральное дерево и шелк.

Не стоит забывать и про аксессуары. Огромную роль играют эстетические источники. Можно установить в гостиной фонтан или обратить внимание на натуральные ткани, которые будут выступать в роли украшения.

Минимализм в интерьере

Минимализм многие любят за простоту и сдержанность. Но, при правильном подходе, получается добиться максимального уюта и превратить комнату в комфортный островок.

Если было отдано предпочтение именно этому стилю, то стоит помнить, что за основу берутся натуральные цвета. Светлые оттенки идеально смотрятся в любой комнате. Но для кухни и ванной – это самый оптимальный вариант. В жилых комнатах можно немного поэкспериментировать и добавить немного насыщенности.

Современное оформление помещений

Современные люди устают от бешеного ритма жизни, поэтому придя домой они хотят расслабиться и просто отдохнуть от суеты. Именно поэтому дизайнеры стали предлагать оформление, которое полностью соответствует данному временному промежутку.

Спокойствие и простота проглядывается в каждой детали. Если полка останется пустой или в вазе не будет конфет, а на окне штор, то ничего страшного. Современность приветствует подобное.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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