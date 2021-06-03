Сливочное масло с бактериями кишечной палочки обнаружено в Нижегородской области Общество

Фото: news.milkbranch.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сливочное масло с бактериями кишечной палочки обнаружено в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

Согласно информации, специалисты центра при исследовании проб масла обнаружили в нем бактерии группы кишечной палочки.

Отмечается, что это масло производится в Нижегородской области.

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) могут быть причиной порчи молока и готовых молочных продуктов. Кроме этого, представители БГКП могут представлять опасность для здоровья человека и привести к пищевым отравлениям или к пищевым токсикоинфекциям.

Ранее сообщалось, что мясные полуфабрикаты с антибиотиком также обнаружили в регионе.