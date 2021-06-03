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Сливочное масло с бактериями кишечной палочки обнаружено в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".
Согласно информации, специалисты центра при исследовании проб масла обнаружили в нем бактерии группы кишечной палочки.
Отмечается, что это масло производится в Нижегородской области.
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) могут быть причиной порчи молока и готовых молочных продуктов. Кроме этого, представители БГКП могут представлять опасность для здоровья человека и привести к пищевым отравлениям или к пищевым токсикоинфекциям.
Ранее сообщалось, что мясные полуфабрикаты с антибиотиком также обнаружили в регионе.
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