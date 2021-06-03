Названы сроки строительства новых линий метро
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 июня 2021 11:48  [17] Администрация Нижнего Новгорода продает право заключения договоров аренды общественного туалета на Б.Покровской
08 июня 2021 11:35  [43] Названы специалисты, необходимые для развития архивной отрасли в Нижегородской области
08 июня 2021 10:31  [1031] Сливочное масло с бактериями кишечной палочки обнаружено в Нижегородской области
08 июня 2021 10:02  [97] Акция "Теплоэнерго" "Прощайте, пени!" вышла на финишную прямую
08 июня 2021 09:43  [105] "Сегодня мы чествуем людей с большим и неравнодушным сердцем", - Юрий Шалабаев
08 июня 2021 09:12  [111] "Социальный работник - одна из самых нужных и благородных профессий", - Евгений Люлин
08 июня 2021 08:33  [136] "Социальные работники наряду с медиками "на передовой линии" в период пандемии", - Глеб Никитин
07 июня 2021 18:42  [385] Движение транспорта перекроют 9 июня на улице Провиантской в центре Нижнего Новгорода
07 июня 2021 18:37  [1215] Бесхозный мини-маркет демонтировали над подземным переходом у Дворца спорта Нижнего Новгорода
07 июня 2021 18:00  [351] Второй фирменный магазин "Нижний 800" открылся в преддверии Дня города
Общество

Сливочное масло с бактериями кишечной палочки обнаружено в Нижегородской области

08 июня 2021 10:31  [1031] Общество

Фото: news.milkbranch.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сливочное масло с бактериями кишечной палочки обнаружено в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

Согласно информации, специалисты центра при исследовании проб масла обнаружили в нем бактерии группы кишечной палочки.

Отмечается, что это масло производится в Нижегородской области.

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) могут быть причиной порчи молока и готовых молочных продуктов. Кроме этого, представители БГКП могут представлять опасность для здоровья человека и привести к пищевым отравлениям или к пищевым токсикоинфекциям.

Ранее сообщалось, что мясные полуфабрикаты с антибиотиком также обнаружили в регионе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph