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Общество

Назван производитель опасного сливочного масла в Нижегородской области

15 июня 2021 09:17  [206] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Назван производитель опасного сливочного масла в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.

Согласно информации, сотрудники ведомства проводили контроль продукции, реализуемой в детской городской больнице Балахны. В частности, был проведен отбор масла сливочного "Крестьянское" (ГОСТ 32261-2013).

По результатам лабораторных исследований в данном масле было выявлено нарушение по жирно-кислотному составу и превышение по массовой доли сорбиновой кислоты.

Отмечается, что данная опасная продукция выпускается на территории ООО "МИЛКЛЭНД" (Нижегородская область, Ардатовский район). Сейчас в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении, устанавливаются все обстоятельства выпуска некачественной продукции.

Ранее сообщалось, что сливочное масло с бактериями кишечной палочки было обнаружено в Нижегородской области.

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Теги:
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