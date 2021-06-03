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Общество

Сквер на ул. Премудрова в Нижнем Новгороде готов на 75%

28 июня 2021 18:42  [92] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сквер по ул. Премудрова в Ленинском районе, работы в котором ведутся по нацпроектам "Жильё и городская среда" и "Безопасные качественные дороги", готов на 75%. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев после выездной проверки.

Он рассказал, что это пространство было заброшено долгое время, хотя это единственная находящаяся поблизости зона отдыха. Активные жители в 2020 году проголосовали за благоустройство сквера по программе "Формирование комфортной городской среды".

Сквер функционально разделён на две части: одна зона для тихого отдыха с новыми дорожками, освещением, озеленением, лавочками и урнами. Вторая зона - для активного досуга, там установят и детскую площадку.

О готовности объектов в Ленинском районе по нацпроекту БКД главе города доложил генеральный директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков. В частности, что дорога на ул. Героя Самочкина полностью готова, хотя по контракту работы планировалось завершить до 3 августа. "Получилось сделать раньше не в ущерб качеству работ", - отметил Левдиков.

Работы на дороге по ул. Премудрова также практически завершены: уже ведётся асфальтирование тротуаров. К моменту открытия сквера всё будет готово, добавил гендиректор МКУ "ГУММиД".

Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин отметил, что кроме сквера на ул. Премудрова, в районе благоустраиваются ещё три общественных пространства: сквер "Техноткань", пространство на ул. Луначарского и территория вокруг Силикатного озера. Все они откроются для посещения жителей уже в июле.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев подчеркнул, что нацпроекты получили широкое распространение и поддержку населения, поскольку жители понимают, что в рамках программы "ФКГС" реализуются их желания.

"Сегодня большое количество реализованных объектов в каждом районе Нижнего Новгорода, и нижегородцы могут дать оценку каждому. И сейчас на этапе реализации жители тоже могут контролировать, как исполняются те наказы и пожелания, которые были даны по конкретному проекту», - сказал Лебедев.

Всего в Нижнем Новгороде в 2021 году по нацпроекту "Жильё и городская среда" благоустраиваются более 30 общественных пространств, все они будут готовы ко Дню города.

Напомним, на днях в Московском районе сдан сквер "Выставка цветов", который также благоустраивался по нацпроекту. Причём новую зону отдыха местные жители получили раньше. чем было запланировано по проекту. В сквере появились новые дорожки, фонари, установлены лавочки и урны, а также проведено дополнительное озеленение. Кроме того, сквер стал комфортным для посещения маломобильных граждан.

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Теги:
800-летие Благоустройство фкгс
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