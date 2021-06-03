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Общество

Приоритетные площадки для комплексного развития территорий выбрали в Нижнем Новгороде

29 июня 2021 16:57  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шесть площадок в Нижнем Новгороде выбраны в качестве приоритетных для комплексного развития территорий. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В конце 2020 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, закрепляющие понятие комплексного развития территорий.

По поручению Глеба Никитина министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области проанализировало территории областного центра в соответствии в изменениями. Специалисты министерства собрали разрозненные сведения из всех ведомств и внесли данные в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Кроме того, были сформулированы критерии, по которым территория может быть включена в программу комплексного развития территорий. При этом были учтены и обращения нижегородцев, которые живут в неблагоприятных условиях.

В итоге для реализации механизма КРТ рассматриваются 83 площадки: 24 в Нагорной части города и 59 - в Заречной.

Глеб Никитин пояснил, что учитывались ветхость и износ расположенных на этих территориях домов, а также соответствие существующей застройки генеральному плану.

В качестве пилотных площадок выбраны шесть. В Нагорной части - большая территория в районе улицы Бекетова и две в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги. Ещё три площадки находятся в нижней части города: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина - Энтузиастов и Менделеева – Правды.

Собственники многоквартирных домов, расположенных в зоне предполагаемой застройки, будут приглашены на общие собрания, и только после этого будет приниматься решение о комплексном развитии территории.

По всем площадкам выполняются градостроительные проработки: готовится мастер-план, который будет публиковаться в соответствии с действующим законодательством на открытых информационных ресурсах.

Напомним, портал государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД) занял второе место среди открытых систем пространственных данных 18 крупнейших городов России по результатам исследования "Цифровизация российских городов: рейтинг открытых систем пространственных данных", проведённого специалистами Института экономики города. Портал появился в середине 2019 года и за короткий срок занял достойное место среди действующих систем пространственных данных.

На сегодняшний день к ГИСОГД подключены 846 пользователей, в том числе 52 органа местного самоуправления и 10 органов исполнительной власти. Система оперирует 2 000 информационными слоями и 3 млн объектов, содержит актуальную, обновляемую информацию о текущей и планируемой градостроительной деятельности, реализации федеральных проектов, региональных инвестиционных программ и нацпроектов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о приоритетности преобразования территории в районе ул. Бекетова в Нижнем Новгороде. "Рассматриваем эту зону в числе приоритетных для запуска преобразований", - написал он ещё в феврале.

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