Архитектурно-художественную подсветку монтируют на пяти памятниках в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На памятниках Минину на площади Минина, Минину и Пожарскому на площади Народного Единства, Петру I у Зачатской башни Нижегородского кремля уже завершена установка архитектурно-художественного освещения. Об этом рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам инспекционного объезда.

Кроме того, сообщил мэр, на монументе героям Волжской военной флотилии на площади Маркина и памятнике Ленину на площади Ленина в настоящее время ведутся пуско-наладочные работы. На домах Нижне-Волжской набережной ведутся работы по установке освещения.

"Архитектурно-художественное освещение станет дополнительным украшением города к предстоящему празднованию 800-летия. Оно поможет нижегородцам и гостям города по-новому взглянуть на уникальную архитектуру Нижнего Новгорода и подчеркнёт её особенности. Этому будет способствовать и новое уличное освещение, которое мы также меняем в этом году в рамках реализации энергосервисного контракта", - сказал Юрий Шалабаев.

Он добавил, что на Канавинском мосту планируется создать динамическое освещение, которое позволит создавать под разные мероприятия различные световые сценарии.

"В настоящее время полностью готовы 13 объектов, на остальных работы уже начались. Идём с небольшим опережением графика, несмотря на коррективы, которые вносят параллельно идущие работы по ремонту фасадов", - заявил руководитель проекта компании-подрядчика Илья Колыпаев.

Что немаловажно, всё оборудование будет светодиодным. Работы по установке подсветки должны быть завершены в июле, заверили в администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что подсветка украсит фасады зданий и памятники к 800-летию Нижнего Новгорода. Новое освещение появится на Канавинском, Мызинском и Молитовском мостах, пешеходных мостах на Похвалинском и Зеленском съездах, а также на фасадах зданий на Нижневолжской набережной, улице Рождественской и площади Минина и Пожарского.

Кроме того, Нижний Новгород к 800-летию украсят огромные светящиеся конструкции. Например, на Чкаловской лестнице установят сферы, возле памятника Максиму Горькому в сквере на пл. Горького появится несколько цитат нижегородского писателя, над улицами Рождественской и Большой Покровской развесят световые потолки, около ДК ГАЗ на Автозаводе появится светящийся автомобиль Волга, на пр. Ленина - деревья, а возле ФОКа "Юность" - самолёт.