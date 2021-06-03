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Общество

Нижегородские кинотеатры проверили на соблюдение режима повышенной готовности

30 июня 2021 19:42  [1] Общество

Фото: с сайта cinemapark.ru

В Нижнем Новгороде 30 июня в кинотеатрах прошли проверочные мероприятия по соблюдению требований указа №27 "О введении режима повышенной готовности". Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточён контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров. Ответственность за нарушение указа определена статьёй 20.6.1 КоАП РФ и влечёт предупреждение или наложение административного штрафа.

Так, за нарушение режима гражданам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа значительно возрастает, а для ИП и юрлиц предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В частности, в соответствии с указом в регионе введены документы, дающие право на посещение массовых мероприятий, включая кинотеатры, театры, детские развлекательные центры, спортивные мероприятия. Это оригинал (или QR-код с портала госуслуг) сертификата прививки от COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста сроком действия не более трёх дней или тест на антитела сроком действия до 60 дней. Несовершеннолетним нужно предъявить справку с результатами экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия – не более 3 дней).

По результатам проверки состоялись профилактические беседы с представителями юридических лиц, рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2021 года за нарушение масочного режима было составлено более 15 тысяч протоколов.

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Теги:
Кинотеатры Коронавирус Штраф
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