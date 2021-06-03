Строительство ЖК "Университетский" завершится в Нижнем Новгороде в IV квартале 2021 года Общество

проект строительства ЖК Университетский Фото: с сайта gipernn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство жилого комплекса "Университетский" завершится в Нижнем Новгороде в IV квартале 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что эти сроки указаны в проектной декларации на портале единой информационной системы жилищного строительства.

Отметим, что ранее планировалось построить проблемный долгострой раньше срока - в первом полугодии текущего года.

Как рассказали в министерстве, строящийся объект состоит из четырех блоков – "А", "Б", "В", "Г". В настоящее время производятся работы по устройству монолитного железобетонного каркаса секций "Б", "В", "Г" на уровне перекрытия шестого этажа. Устройство каркаса секции "А" уже выполнено.

Кроме того, осуществляются работы по кладке наружных стен и внутренних перегородок строящегося здания, а также по монтажу внутренних инженерных систем.

Напомним, что ЖК "Университетский" - это дом переменной этажности (5−7−9 этажей) с подземной парковкой. Объект начали строить во втором квартале 2016 года. Работы прекратились в начале 2017 года в связи с отсутствием финансирования. Готовность объекта на тот момент составляла менее 1%.

В последствии, застройщик ЖК "Университетский" ООО "Квартстрой Центр" был признан банкротом. В 2019 году площадку по суду передали АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству". Стоимость завершения строительства составляет 726 млн руб. Ввод здания в эксплуатацию позволит восстановить права 76 обманутых дольщиков.

Новому застройщику предоставят без торгов компенсационные участки общей площадью 55,8 тысяч кв.м. на Казанском шоссе, где компания планирует возвести семь многоквартирных жилых домов, инвестировав 4,6 млрд рублей.