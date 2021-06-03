Новое выставочное пространство открывается в здании Речного вокзала в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новое выставочное пространство "Река-Река" открывается в здании Речного вокзала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АО "Судоходная компания "Волжское пароходство".

Согласно информации, данная площадка откроется для нижегородцев и гостей города уже с 5 июля.

Отмечается, что в центральном фойе на первом этаже здания будет действовать постоянная экспозиция, рассказывающая об истории Волги и развитии водного транспорта на реке, становлении Волжского пароходства.

На площади более 300 кв. метров представлены модели разных типов судов, которые когда-то входили в состав флота компании, также актуальных эксплуатируемых проектов, мемориал с фамилиями волжских речников, погибших во время Великой Отечественной войны, визуализация различных этапов развития пароходства.

Напомним, что в городе также обновляется территория Гребного канала. Гребной канал предлагается сделать зоной "загородного отдыха" с огородом. Сама концепция развития парка выстроена как линейная структура. Вдоль всей территории набережной Гребного канала предусмотрены пешеходные дорожки, прогулочные мостики и дорожки для бега. По их сторонам - "островки" с игровыми и спортивными элементами, а также зонами "для созерцания природы".

СПРАВКА:

Здание речного вокзала построено на месте дебаркадеров в 1962-1964 годах. Архитекторами выступили М. Чурилин и Л. Смирнова. В 2002-2003 году здание было частично перестроено: по бокам появились полукруглые башни-ротонды. По форме вокзал теперь напоминает судно.