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Общество

Жители многоквартирных домов в Выксе инициировали присоединение к программе нацпроекта "Жильё и городская среда"

01 июля 2021 18:40  [113] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, архив

В Выксе увеличили количество дворов, которые благоустроят в 2022 году по нацпроекту "Жильё и городская среда". С инициативой присоединиться к программе выступили жители ещё двух многоквартирных домов: №15 по улице Попова и №9 в микрорайоне Жуковского. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Подробности участия в проекте с ними обсудил заместитель главы администрации Выксы Дмитрий Орлов.

"На данный момент заявки на участие в программе уже подали жители трёх домов в Выксе. Они могут сами определять формат работ. Мы проводим очные встречи, обсуждаем границы благоустройства, возможность установки элементов, которые хотят видеть во дворе жители, и проговариваем все интересующие людей детали", - рассказал Дмитрий Орлов.

В 2021 году будут подготовлены проекты благоустройства, а в 2022 году планируется провести сами работы.

Напомним, что в этом году в Нижегородской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраивают 110 дворов.

Для того чтобы сделать свой двор комфортнее уже в 2022 году, жителям необходимо вступить в федеральную программу. Для этого нужно провести общее собрание собственников жилья многоквартирного дома, рядом с которым находится двор - они должны принять решение о вступлении в программу.

Затем выбрать формат благоустройства из двух существующих:

– в рамках минимума: обустройство подъездных путей, монтаж современной системы уличного освещения, установка скамеек и урн;

– сверх установленного программой минимума: например, установить новую детскую площадку или организовать зону для выгула домашних животных. В этом случае жители софинансируют 20% от стоимости объектов, устанавливаемых дополнительно, и выражают согласие на это в протоколе.

Далее жители выбирают инициативную группу, которая будет вовлечена в работу по благоустройству на всех этапах, в частности, для обследования территории или приемки работ. Протокол и необходимые документы передаются в управляющую компанию, которая направляет их в администрацию.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" появятся парковка на 300 кв. м на ул. Ковалихинская в Нижнем Новгороде, а также прогулочная зона с цветниками и малыми архитектурными формами появится на улице Героя Попова.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект фкгс
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