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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде увеличилось до четырех. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области, замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.
По его словам, в настоящее время в больницах города находятся 4 человека. Ранее сообщалось о трех пострадавших.
Два из них получили 45% и, соответственно, 85% ожогов тела. Они доставлены в ПИМУ на койки комбустиологии.
Еще один пострадавший с множественными переломами и ушибами каретой скорой помощи доставлен в больницу №39.
Кроме этого, еще один 81-летний мужчина переведен из пункта временного размещения в больницу им. Семашко на койку сестринского ухода для планового обследования.
Напомним, что Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа на улице Светлоярской. В настоящее время более 60 человек размещены в школе №76. Решается вопрос о возможности жильцов вернуться в свои квартиры.
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