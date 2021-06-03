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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде увеличилось до четырех

02 июля 2021 10:44  [63] Происшествия

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде увеличилось до четырех. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области, замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, в настоящее время в больницах города находятся 4 человека. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Два из них получили 45% и, соответственно, 85% ожогов тела. Они доставлены в ПИМУ на койки комбустиологии.

Еще один пострадавший с множественными переломами и ушибами каретой скорой помощи доставлен в больницу №39.

Кроме этого, еще один 81-летний мужчина переведен из пункта временного размещения в больницу им. Семашко на койку сестринского ухода для планового обследования.

Напомним, что Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа на улице Светлоярской. В настоящее время более 60 человек размещены в школе №76. Решается вопрос о возможности жильцов вернуться в свои квартиры.

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Теги:
Взрыв газа Сормовский район
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