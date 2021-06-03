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Происшествия

Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Светлоярской предоставят маневренный фонд

02 июля 2021 11:14  [89] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Светлоярской будет предоставлен маневренный фонд или возможность разместиться в гостинице. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

"В доме работает эксперт, по результатам предварительной экспертизы будет принято решение жильцы каких квартир смогут вернуться, а жильцы каких - не смогут", - сказал он.

В случае, если у жителей пострадало какое-то имущество, им, по словам Юрия Шалабаева, будет оказана необходимая материальная помощь.

Напомним, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме №16 по ул. Светлоярская поступило спасателям сегодня в 06:57. В результате инцидента произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. В результате ЧП пострадали четыре человека. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил оказать помощь всем пострадавшим. На месте происшествия находятся его заместители и мэр города.

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Теги:
Взрыв газа Сормовский район
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