Вернувшиеся из-за границы нижегородцы оштрафованы белее чем на 1 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Гражданам, вернувшимся из зарубежных стран и не зарегистрировавшим результаты тестов на COVID-19 на портале госуслуг, судом назначены штрафы на сумму 1 млн 185 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Отмечается, что в отношении граждан, которые не выполнили установленные требования, составлено 430 протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которые направлены в районные суды. В ведомстве пояснили, что эта статья предусматривает для граждан штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае значительно возрастает и составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

По данным на 30 июня уже 147 гражданам судебные инстанции присудили штрафы на сумму 1 млн 185 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

В Роспотребнадзоре рассказали, что с 1 августа 2020 по 30 июня 2021 года среди граждан, прошедших обследование на COVID-19 после возвращения из зарубежных стран, выявлено 513 инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в настоящее время всем гражданам, прибывающим на территорию РФ любым видом транспорта, необходимо в течение трёх дней пройти тест на коронавирус методом ПЦР - и разместить результаты на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

При этом гражданам РФ при возвращении из-за границы после 1 мая 2021 года необходимо пройти повторный ПЦР-тест в срок до 5 дней с момента въезда на территорию страны и разместить результаты в ЕПГУ. Между двумя тестами должно пройти не менее суток. Кроме того, если вы выезжали за границу с детьми - им также придётся сдавать анализы, а родители должны внести данные на портале госуслуг.

До получения результатов необходимо соблюдать режим самоизоляции, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Стамбул возобновляются из нижегородского аэропорта. Согласно информации, первый после перерыва полёт запланирован на 8 июля.

Также уже с 23 июня нижегородцы могут вылететь прямым рейсом в Анталью. Это был первый рейс из "Стригина" после снятия ограничений на авиасообщение с Турцией.