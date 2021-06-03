Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 июля 2021 12:12  [36] Президент России подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
02 июля 2021 11:58  [61] Вернувшиеся из-за границы нижегородцы оштрафованы белее чем на 1 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19
02 июля 2021 11:03  [154] Возникновение ЧС возможно в Нижегородской области из-за ливня и града 2 июля
02 июля 2021 10:35  [421] Роспотребнадзор не рекомендует купаться в 9 озерах Нижнего Новгорода
02 июля 2021 09:34  [166] Первая лыжероллерная трасса протяженностью 870 метров появится в Арзамасе
02 июля 2021 09:11  [200] Лесной комплекс Нижегородской области переходит на единую цифровую платформу
02 июля 2021 08:36  [208] Нижегородские полицейские пресекают распространение поддельных сертификатов о вакцинации
01 июля 2021 18:40  [506] Жители многоквартирных домов в Выксе инициировали присоединение к программе нацпроекта "Жильё и городская среда"
01 июля 2021 18:25  [1589] Вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" закончились в Нижегородской области
01 июля 2021 17:45  [843] Поиски пропавшей в 2018 году Маши Ложкарёвой возобновятся на территории Кстовского района
Общество

Вернувшиеся из-за границы нижегородцы оштрафованы белее чем на 1 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19

02 июля 2021 11:58  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Гражданам, вернувшимся из зарубежных стран и не зарегистрировавшим результаты тестов на COVID-19 на портале госуслуг, судом назначены штрафы на сумму 1 млн 185 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Отмечается, что в отношении граждан, которые не выполнили установленные требования, составлено 430 протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которые направлены в районные суды. В ведомстве пояснили, что эта статья предусматривает для граждан штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае значительно возрастает и составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

По данным на 30 июня уже 147 гражданам судебные инстанции присудили штрафы на сумму 1 млн 185 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

В Роспотребнадзоре рассказали, что с 1 августа 2020 по 30 июня 2021 года среди граждан, прошедших обследование на COVID-19 после возвращения из зарубежных стран, выявлено 513 инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в настоящее время всем гражданам, прибывающим на территорию РФ любым видом транспорта, необходимо в течение трёх дней пройти тест на коронавирус методом ПЦР - и разместить результаты на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

При этом гражданам РФ при возвращении из-за границы после 1 мая 2021 года необходимо пройти повторный ПЦР-тест в срок до 5 дней с момента въезда на территорию страны и разместить результаты в ЕПГУ. Между двумя тестами должно пройти не менее суток. Кроме того, если вы выезжали за границу с детьми - им также придётся сдавать анализы, а родители должны внести данные на портале госуслуг.

До получения результатов необходимо соблюдать режим самоизоляции, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Стамбул возобновляются из нижегородского аэропорта. Согласно информации, первый после перерыва полёт запланирован на 8 июля.

Также уже с 23 июня нижегородцы могут вылететь прямым рейсом в Анталью. Это был первый рейс из "Стригина" после снятия ограничений на авиасообщение с Турцией.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Туризм Штраф
Поделиться:
Новости по теме
01 июля 2021 09:07  [588] Прямые рейсы в Стамбул возобновляются из нижегородского аэропорта
22 июня 2021 09:25  [1795] Вылеты в Турцию возобновляются из нижегородского аэропорта
01 июня 2021 09:30  [926] Ограничения на полеты в Турцию продлены до 21 июня
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph