Стала известна причина взрыва газа на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Причиной взрыва газа в доме на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде стало неосторожное обращение с газовым баллоном. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

"Мужчина принес домой старый газовый баллон и пытался его распилить", - пояснил глава региона.

По словам Глеба Никитина, один из подъездов пострадал серьезно, 12 квартир требуют расселения. В них проживает 26 человек.

"Сейчас жителей временно поселим в гостинице завода Красное Сормово. Позже оплатим съем жилья и расселим", - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что жильцам пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Светлоярской будет предоставлен маневренный фонд или возможность разместиться в гостинице.

Напомним, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме №16 по ул. Светлоярская поступило спасателям сегодня в 06:57. В результате инцидента произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. В результате ЧП пострадали четыре человека. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.