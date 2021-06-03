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Общество

Пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Новгороде будет выделено по 10 тысяч рублей

02 июля 2021 13:14  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Новгороде будет выделено по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, материальная помощь будет оказана всем, кому был причинен материальный ущерб. При этом жителям той квартиры, по вине которых произошел хлопок газа, деньги выделены не будут.

Тем, чье имущество пострадало, по решению губернатора выплатят по 10 тысяч рублей по линии министерства социальной политики.

Глава города Юрий Шалабаев в свою очередь отметил, что мужчине со второго этажа, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии, предусмотрена выплата в 20 тысяч рублей.

"Мы понимаем, что всем сейчас нелегко. Деньги небольшие, но это первая минимальная поддержка в моменте", - добавил он.

Напомним, что по предварительной версии причиной взрыва в жилом стало неосторожное обращение с газовым баллоном - мужчина принес домой старый газовый баллон и пытался его распилить.

В результате инцидента пострадали четыре человека - трое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще один пенсионер - на плановом обследовании.

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Теги:
Взрыв газа Сормовский район
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