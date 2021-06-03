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Происшествия

Экс-руководитель подразделения "Газпром трансгаз Нижний Новгород" обвиняется в посредничестве во взяточничестве

02 июля 2021 13:40  [83] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экс-руководитель структурного подразделения "Газпром трансгаз Нижний Новгород" обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, расследование уголовного дела по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере) завершено, и вскоре подозреваемый предстанет перед судом.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый выступил посредником при получении взяток между генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславом Югаем и поставщиком материально-технических ресурсов.

Следствие установило, что руководитель "Газпром трансгаз Нижний Новгород" получил от фирмы из Саратова, с которой был заключен контракт на поставку оборудования стоимостью свыше 16 млн рублей, электронную технику на сумму более 400 тысяч рублей и деньги в сумме 200 тысяч рублей за невыплату неустойки на сумму 1,2 млн рублей. А обвиняемый, исполняя указание гендиректора, привлек посредника для передачи денег от поставщика.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Он уволен с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Вячеслава Югая в июле. Он, а также несколько руководителей компании, обвиняются в получении и вымогательстве взяток в крупном размере (п.п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) за подключение объектов к газу.

В ходе обысков в доме и на работе Югая были найдены дорогостоящие предметы взяток (в частности, телефоны марки Vertu), украшенные драгоценными камнями и металлами, общей стоимостью более 5 млн рублей.

Уголовное дело по обвинению Вячеслава Югая находится на завершающей стадии расследования.

В число подозреваемых, помимо гендиректора, входят начальник отдела Д. Козлов, начальник управления материально-технического снабжения и комплектации О. Поданович, начальник службы эксплуатации зданий и сооружений К. Миних.

Напомним, что К. Миних также  задержан и заключен под стражу. В отношении еще двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

СПРАВКА:
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах России.

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Теги:
Взятка Газпром Следственное управление
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