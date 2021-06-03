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Бизнес

Сервис "Голосовой помощник 122" запущен в семи пилотных регионах

02 июля 2021 15:07  [70] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Сервис "Голосовой помощник 122" запущен компанией РТ МИС в семи пилотных регионах. Об этом сообщает пресс-служба компании РТ МИС - дочерняя компания "Ростелекома",

Согласно информации, компания расширяет пилотные проекты по запуску и интеграции голосового помощника с "Единой цифровой платформой.МИС" и другими региональными медицинскими информационными системами (МИС). Сервис уже запущен и принимает вызовы от населения в Астраханской, Иркутской, Курганской, Московской, Нижегородской и Пензенской областях, Республиках Башкортостан, Дагестан и Карелия. Прорабатывается внедрение решения еще в нескольких регионах России. РТ МИС обеспечивает интеграцию сервиса и медицинских ИТ-систем, а это означает, что все оформленные голосовым помощником обращения автоматически сохраняются в электронной медицинской карте пациента и становятся заданием для специалистов медицинского учреждения.

Голосовой помощник использует технологии искусственного интеллекта для общения с пациентом, освобождая специалистов региональных контакт-центров службы 122 (развернута для работы в условиях пандемии COVID-19). Робот помогает оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к врачу, совершает исходящие звонки, приглашая на вакцинацию, диспансеризацию и информирует по другим вопросам, связанным с охраной здоровья.

Технологическая платформа с использованием искусственного интеллекта для проекта предоставлена компанией Neuro.net, сценарии и логику ведения диалогов цифрового голосового помощника разработала компания "Фромтек".

"Мы обеспечиваем интеграцию голосового помощника и нашу медицинскую информационную систему ЕЦП.МИС, а также другие региональные медицинские информационные системы. Например, в Московской области объединились с региональным решением, развернули систему в октябре 2020 года для оперативной разгрузки операторов контакт-центра. За первые полгода голосовой помощник обработал более 1,5 млн вызовов. Решение доказало свою эффективность: робот разгрузил контакт-центр Подмосковья на 40%, принимая ежедневно до 4 тысяч звонков вместо операторов. Как показала практика, в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки и высокой загруженности контакт-центров, голосовые технологии с искусственным интеллектом стали реальным инструментом для снижения социальной напряженности", — отметил генеральный директор РТ МИС Сергей Метелев.

Сооснователь и операционный директор компании Neuro.net Александр Кузнецов добавил, что технология на базе нейросети умеет вести сложные беседы. Голосовой помощник воссоздает эмоции и интонации обычной повседневной речи, понимает разговорные обороты. Он обучается на истории диалога, выдерживает логику построения ответов, а главное — с каждым новым разговором становится все лучше, благодаря технологии машинного обучения. Только 1% собеседников понимает, что общается с роботом.

Голосовой помощник работает круглосуточно семь дней в неделю, оформляя записи и в выходные дни. Робот разгружает самые проблемные временные промежутки в работе контакт-центра — понедельники и утренние часы: с 8 до 10. Сервис разворачивается за пять дней без дополнительных расходов на содержание и обучение операторов. Главным преимуществом технологии является то, что она позволяет масштабировать виртуальных операторов в любом количестве за 15 минут. С точки зрения экономической эффективности, стоимость минуты разговора голосового помощника в несколько раз дешевле стоимости минуты разговора с оператором.

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