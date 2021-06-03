Мужчина погиб в ДТП в Володарском районе, въехав в припаркованную фуру Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчина погиб в ДТП в Володарском районе, въехав в припаркованную фуру. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 1 июля в 00:45 на 344 км автодороги "Москва – Уфа" в Володарском районе.

25-летний водитель иномарки Opel совершил наезд на фуру DAF, которая стояла на проезжей части.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил смертельное ранение, а его 32-летний пассажир был доставлен в больницу.

Всего же в регионе за минувшие сутки произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб, а еще 19 человек получили разные травмы.