Убийцу найденной в прошлом году в водоеме на Автозаводе нижегородки осудили на 22 года Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Юрия Чекановского, обвиняемого в убийстве найденной в прошлом году в водоеме в Автозаводском районе нижегородки, осудили на 22 года лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора.

Отметим, что 35-летний мужчина также обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 (покушение на изнасилование несовершеннолетней).

По версии следствия, 11 июля 2020 года Юрий Чекановский встретился с 21-летней знакомой девушкой на Малышевских гривах. Та угрожала ему, что сообщит его супруге об их отношениях. В ходе ссоры мужчина задушил ее скотчем, а тело утопил в водоеме.

Для того, чтобы скрыть совершенное преступление, обвиняемый обратился к 33-летней знакомой, которая помогла выбрать способ уничтожения улик. В том числе, она участвовала в сожжении вещей потерпевшей. Кроме того, она дала ложные показания об обстоятельствах обнаружения тела потерпевшей. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В ходе расследования дела об убийстве были раскрыты другие преступления Юрия Чекановского. Он также обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.

Одной из них на момент преступления было 16 лет. Это произошло в 2013 году. Юрий Чекановский под предлогом трудоустройства заманил жертву в лесистый участок местности на территории ул. Родионова Нижегородского района и, угрожая пневматическим пистолетом, пытался ее изнасиловать. Потерпевшая рассказывала, что обвиняемый даже выстрелил в нее, и пуля задела девушку по касательной по лбу, а потом он стал избивать несовершеннолетнюю корпусом пистолета. Однако она вступила с мужчиной в потасовку, и ей удалось убежать.

Еще одной жертвой сексуального насилия Чекановского стала 12-летняя девочка. Преступление произошло в 2009 году и также, как в эпизоде 2013 года, в Нижегородском районе. Обвиняемый напал на несовершеннолетнюю и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

В ходе предварительного расследования мужчина не признал вину в совершении преступлений.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что тело убитой девушки со связанными руками и ногами и с пакетом на голове было найдено в водоеме на Малышевских гривах (неподалеку от ул. Мостотряда) в Автозаводском районе спустя три дня после совершения преступления.