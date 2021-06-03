Жители двух подъездов пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Светлоярской вернулись в свои квартиры Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители двух подъездов пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде вернулись в свои квартиры. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в этих подъездах уже восстановлено газоснабжение. Водоснабжение и электроснабжение планируется восстановить до конца дня.

Сейчас специалисты проводят работы по контраварийному укреплению дома. После этого будет решаться вопрос о возможности доступа жителей третьего подъезда в свои квартиры за вещами.

"Всем руководителям профильных ведомств правительства региона даны поручения оказывать необходимое содействие. Это касается как ликвидации последствий ЧП на месте, так и расселения жителей наиболее пострадавшего подъезда", - сказал Глеб Никитин.

Уже известно, что из 26 жителей пострадавшего подъезда семеро разместятся в гостинице, 16 - у родственников. Трое остаются в больнице.

Напомним, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме №16 по ул. Светлоярская поступило в региональное МЧС сегодня в 06:57. В результате взрыва газа произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок.

По предварительной версии причиной взрыва в жилом доме стало неосторожное обращение с газовым баллоном - мужчина принес домой старый газовый баллон и пытался его распилить.

Пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Новгороде будет выделено по 10 тысяч рублей из городского и областного бюджетов. Мужчине со второго этажа, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии, предусмотрена выплата в 20 тысяч рублей.

"Мы понимаем, что всем сейчас нелегко. Деньги небольшие, но это первая минимальная поддержка в моменте", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.