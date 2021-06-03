Работы по благоустройству центральной площади парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде идут полным ходом Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В крупнейшем парке Нижнего Новгорода – "Швейцарии" – продолжаются работы по комплексному благоустройству к 800-летию города. Активной зоной для отдыха и прогулок нижегородцев станет центральная часть парка – территория на входе рядом с остановкой "Медицинская", примыкающая к детскому парку.

Сюда можно будет попасть через историческую входную группу. Центральную площадь уже освободили от строительного городка, в настоящее время рабочие демонтируют старые покрытия и приступают к подготовке оснований под новое мощение. После этого начнётся укладка плитки. Также будут обустроены высокие цветники, борты которых можно будет использовать в качестве скамей.

По краям площади спроектированы павильоны комплекса из трёх кафе и шести открытых киосков, которые расположатся под одной крышей. В комплексе кафе строители уже выполнили монтаж каркаса и кровли, установили окна и обшили фасады, а сейчас приступили к отделке помещений. На открытых торговых точках ведутся работы по установке витражей.

По территории парка вместо демонтированных старых парковых кафе проложены дорожки среди деревьев.

Кроме того, на основных аллеях центрального парка приступили к укладке чернового слоя из асфальтобетона. На одной из аллей появилась ##561882##круговая беседка-качели#, на которых одновременно могут разместиться 32 человек. Рядом уже завершаются работы по монтажу музыкального фонтана с круглой чашей.

Кроме того, в центральной зоне парка установлен антивандальный туалетный модуль и завершаются работы по монтажу ещё одной беседки, фонарей и системы видеонаблюдения. Открытие парка «Швейцария» состоится в августе этого года.

Напомним, на его территории над благоустройством к 800-летию Нижнего Новгорода ежедневно в две смены трудятся 550 специалистов. Самой насыщенной по наполнению территорией станет участок в 3,7 га между остановками общественного транспорта "Тобольские Казармы" и "Медицинская" на пр. Гагарина. Здесь на месте зоны с аттракционами и бывшего зоопарка спроектирован детский парк.