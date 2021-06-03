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Культура и отдых

"Мультипассы 800" начали выдавать в Нижнем Новгороде для прохода на массовые мероприятия

06 июля 2021 12:45  [45] Культура и отдых

Фото: Instagram Алексея Молева

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 5 июля стартовал чемпионат Европы по современному пятиборью. Организаторам мероприятия начали выдавать бессрочные пропуска - "Мультипассы 800". Об этом рассказал сотрудник информационного портала "Нижний 800" Алексей Молев в своём Instagram.

В частности, ведущий рассказал, что на чемпионате начали выдавать специальные карты с информацией о прививках против коронавируса или наличии антител. Он уточнил также, что по ним можно будет попадать на мероприятия событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода.

Мультипасс выглядит как бейдж с фотографией, данными владельца, а также QR-кодом.

Согласно информации на сайте чемпионата, пропуск зрителей на соревнования по-прежнему осуществляется по справкам об отсутствии COVID-19, прививочным паспортам или результатам тестов на антитела.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в региональное правительство для уточнения, будут ли в дальнейшем "мультипассы" выдаваться гостям и других мероприятий в Нижнем Новгороде.

Напомним, 16 июня 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточён контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.

Допуск на мероприятия осуществляется строго по специальным подтверждениям. В частности, на фестивале "Столица закатов" выдавались браслеты. Также сообщалось, что на последующие мероприятия, согласно изменениям в указ губернатора Нижегородской области от 16.06.2021 №83, разрабатывается "универсальный документ посетителя мероприятий".

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Теги:
800-летие Коронавирус
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