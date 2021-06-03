Заключение госэкспертизы по фуникулеру в Городце ожидается во второй половине текущего года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство фуникулеру в Городце ожидается во второй половине 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Городецкого района.

Согласно информации, договор на проверку с госэкспертизой заключен 28 апреля 2021 года.

"После получения положительного заключения заявочные материалы будут направлены в профильные ведомства правительства региона для включения строительства объекта в целевые программы. Аукцион по определению подрядной организации на строительство будет проведен после определения источника финансирования", - пояснили в администрации.

Напомним, проект разработало ООО "Доппельмайр Раша". Предполагаемая продолжительность строительства строительства составит 6 месяцев. Таким образом, фуникулер будет возведен в 2022 году.

Ранее сообщалось, что фуникулер будет размещаться в районе дома №1 на набережной Юрия Долгорукого. Предварительная протяженность фуникулера – до 85 м. Предполагается движение одной кабины.

Напомним, совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление участка на набережной Юрия Долгорукого в Городце для строительства фуникулера в феврале 2020 года. Предварительно строительство фуникулера обойдется в 336 млн рублей.