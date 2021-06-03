Четыре человека госпитализированы после ДТП в Сарове Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Четыре человека госпитализированы после ДТП в Сарове. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 6 июля в 15:30 на 7 км а/д на озеро Протяжное, ул. Ключевая, 17 в Сарове.

20-летний водитель автомобиля ВАЗ 211340 при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении другому автомобилю - Lada Vesta.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры ВАЗа - сам водитель сломал позвонки, его 18-летняя пассажирка получила перелом верхнего клыка справа, перелом крыла правой подвздошной кости. Еще одна 16-летняя девушка сломало левое бедро, 25-летний молодой человек получил ушиб.

Все четверо были доставлены в больницу.