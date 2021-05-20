Нижегородские власти рассказали о сроках строительства новых линий метро Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов в интервью Александру Резонтову в программе "Послесловие" рассказал о сроках строительства ветки метро до станции "Сенной".

Напомним, что развивать метрополитен в Нижнем Новгороде планируется на средства инфраструктурных кредитов. Линию до станции "Сенной", в случае предоставления кредита, могут начать строить уже в 2022 году. Сумму кредита федерация определит к середине 2021 года.

Как рассказал Сергей Морозов, полный цикл строительства ветки метро до станции "Сенной" занимает более пяти лет (63 месяца).

"Но надо понимать, что технологии не стоят на месте и сейчас есть возможность запараллелить работы. Сегодня градостроительный кодекс дает нам возможность заключения контракта "под ключ" когда предпроектные работы выполнены. Это касается станции "Сенной". То есть мы можем сократить срок строительства станции до трех с половиной лет", - пояснил замгубернатора.

Что касается продления Сормовско-Мещерской линии метро, то тут Сергей Морозов напомнил, что проект нужно разрабатывать "с нуля", в отличие от проекта линии в нагорную часть города, который был разработан в 2011 году и сейчас лишь требует актуализации.

Между тем, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что разработка технико-экономического обоснования оптимального варианта продления Сормовско-Мещерской линии метро начнется в 2021 году.

Стоимость строительства ветки метро до станции "Сенной", по предварительным данным, составит 36,5 млрд рублей. Открытие этой станции позволит сформировать крупный транспортно-пересадочный узел, в состав которого, помимо метрополитена, войдет канатная дорога и городской пассажирский транспорт.

Продление Сормовско-Мещерской оценивается в 19 млрд рублей. Тут рассматриваются два варианта – строительство ветки от станции "Буревестник" либо до станции "Сормовской", либо до станции "Варя" с созданием транспортно-пересадочного узла.