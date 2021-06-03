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Бизнес

IT-квартал планируется создать в Нижнем Новгороде до 2030 года

12 июля 2021 10:37  [47] Бизнес
Планы по редевелопменту Започаинья

Планы по редевелопменту Започаинья

Фото: разработчики проекта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

IT-квартал планируется создать в Нижнем Новгороде до 2030 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области.

Согласно информации, квартал высоких технологий "12 21" будет расположен в историческом центре города на территориях улицы Ильинской, Почаинского оврага, улицы Малой Ямской, Черниговской набережной.

В ведомстве отметили, что в настоящее время срок реализации проекта рассчитан на период до 2030 года.

"В первую очередь будут проводиться работы по укреплению берега р. Ока, работы по защите склонов, реконструкция улично-дорожной сети", - сказал собеседник агентства.

В заключение в стратегии развития региона подчеркнули, что более чем 80% всех расходов на строительство IT-квартала понесут внебюджетные источники. При этом основную долю государственных расходов планируется осуществить за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, а также привлечения федерального целевого финансирования.

Напомним, что масштабный редевелопмент Започаинья планируется в Нижнем Новгороде. О концепции редевелопмента глава региона Глеб Никитин докладывал президенту страны.

Этот проект позволит эффективно использовать более 250 га в шаговой доступности от Нижегородского кремля, вместо депрессивных территорий сформировать территорию с активной деловой жизнью, развить IT-квартал и новый кампус IT-факультета Нижегородского государственного университета им. Лобачевского - в итоге получить минимум 20 000 рабочих мест, обрести значительный рост туристического потока.

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Теги:
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