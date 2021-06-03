Экс-глава нижегородского Госохотнадзора предстанет перед судом

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Экс-глава нижегородского Госохотнадзора Николай Бондаренко предстанет перед судом. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской облсти.
Согласно информации, следователями завершено расследование уголовного дела в отношении экс-чиновника по двум статьям "Получение должностным лицом взятки" и "Превышение должностных полномочий" (2 эпизода).
По версии следствия, в октябре прошлого года Николай Бондаренко, являясь главой комитета, получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег и имущества. За взятку он должен был предоставить индивидуальному предпринимателю информацию об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского муниципального района площадью более 20 тысяч га сроком на 49 лет.
Свою вину обвиняемый признал.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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