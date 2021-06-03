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Политика

Экс-глава нижегородского Госохотнадзора предстанет перед судом

12 июля 2021 14:47  [143] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Экс-глава нижегородского Госохотнадзора Николай Бондаренко предстанет перед судом. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской облсти.

Согласно информации, следователями завершено расследование уголовного дела в отношении экс-чиновника по двум статьям "Получение должностным лицом взятки" и "Превышение должностных полномочий" (2 эпизода).

По версии следствия, в октябре прошлого года Николай Бондаренко, являясь главой комитета, получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег и имущества. За взятку он должен был предоставить индивидуальному предпринимателю информацию об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского муниципального района площадью более 20 тысяч га сроком на 49 лет.

Свою вину обвиняемый признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Теги:
Взятки чиновники
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