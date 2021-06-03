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Анонсы событий для СМИ на 12 июля 2021 года
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Внесены изменения в указ: бесплатный проезд для медиков, установлены нормы работы для крупных организаций

12 июля 2021 08:55  [160] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Внесены изменения в указ "О введении режима повышенной готовности": бесплатный проезд для медиков, установлены нормы работы для крупных организаций. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, с 12 июля устанавливается перечень сведений, которые работодатель обязан размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области".

Также документом регламентируется работа организаций, где среднесписочная численность сотрудников превышает 300 человек. Руководство таких предприятий и фирм должно обеспечить распределение времени начала и окончания рабочего дня, времени на обед как минимум на три равномерные группы работников с интервалом не менее 45 минут.

Кроме этого, возобновлен бесплатный проезд для медиков и добровольцев, которые принимают участие в борьбе с распространением коронавируса.

В указе также сказано, что для посещения массовых мероприятий официально переболевшим можно использовать сертификат об иммунизации. 

Напомним, что нижегородские медработники и волонтеры получили право на бесплатный проезд с 30 марта этого года. Позже эта мера поддержки была приостановлена.

Ранее глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах.

На период с 21 июня по 21 июля 2021 года нижегородские работодатели должны перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно. Помимо этого в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
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