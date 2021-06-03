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Экономика

Более 411 млн рублей выделят на строительство дома для жильцов аварийной многоэтажки по ул. Краснодонцев

14 июля 2021 13:33  [143] Экономика
Дом №17 по ул. Краснодонцев

Дом №17 по ул. Краснодонцев

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 411 млн рублей выделят на строительство дома для жильцов аварийной многоэтажки по ул. Краснодонцев. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, для проектирования и строительства в областном бюджете предусмотрено 8,6 млн в этом году, 143,5 млн – в следующем и около 259 млн рублей - в 2023 году.

Глеб Никитин отметил, что средства также выделяются из бюджета администрации города на условиях софинансирования в размере 1%.

Под строительство дома был выбран участок недалеко от места аварии - в районе ул. Героя Васильева.

Напомним, 11 июля 2020 года в доме №17 по ул. Краснодонцев произошёл взрыв бытового газа. Главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Его было решено снести.

После взрыва и разрушения части дома в июле прошлого года был введен режим чрезвычайной ситуации. Все жители были временно расселены по договорам коммерческого найма за счёт средств, поступивших из резервного фонда правительства Нижегородской области.

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Теги:
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