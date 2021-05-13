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Общество

Определилось место строительства нового дома для жильцов с ул. Краснодонцев

19 мая 2021 15:36  [3] Общество
Место предполагаемого строительства

Место предполагаемого строительства

Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жильцам поврежденного взрывом газа дома на ул. Краснодонцев нашли участок для возведения нового жилья. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству 19 мая 2021 года.

"Мы проработали земельный участок по адресу: ул. Героя Васильева, 31. Первые технико-экономические показатели просчитаны, вся проектная документация у нас готова", - сказал он.

По словам Дмитрия Горбунова, на строительство дома потребуется 535 млн рублей.

Сейчас рассматриваются два варианта расселения жителей поврежденных квартир. Одним из вариантов является строительство дома, второй вариант - денежная компенсация для покупки нового жилья. 

Дмитрий Горбунов отметил, что строительство дома - долгий процесс. В случае выбора этого варианта, заселение в новый дом жителей состоится не раньше 2023 года, поэтому вариант с компенсацией предпочтительнее. Однако, пока не ясно из каких средств будет осуществляться финансирование.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил средства на расселение жителей у правительства России. Ответ пока не получен. В ходе заседания комиссии депутаты приняли решение обратиться к депутатам Госдумы от Нижегородской области, чтобы они способствовали ускорению данного процесса. 

По предварительным расчетам, размер компенсации жителям составляет 436 млн 950 тысяч рублей.

Также администрация Нижнего Новгорода рассматривает вопрос выплаты компенсации за имущество жильцам квартир, находившихся в эпицентре взрыва. Они не могут попасть в свои квартиры, пока там не будут проведены контраварийные мероприятия. Эти работы также требуют денег.

"У нас запланирована встреча с жителями в администрации Автозаводского района. Как вариант - не проводить контраварийные мероприятия для выноса оставшегося имущества, а за вещи выплатить жильцам компенсацию", - сказал Дмитрий Горбунов.

Напомним, что взрыв бытового газа на шестом этаже девятиэтажного панельного дома произошел 11 июля 2020 года. Главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. Как установило следствие, этот шланг владельцы квартиры купили у аферистов.

В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Его решено снести.

После взрыва все жители дома были эвакуированы и размещены для временного проживания в гостиницах. Сейчас они получают от государства компенсацию на оплату проживания в арендованных квартирах или гостиницах. 

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Теги:
Взрыв газа Деньги Строительство
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