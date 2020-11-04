Поврежденный взрывом газа дом на Краснодонцев окончательно признан подлежащим сносу Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Межведомственная комиссия пришла к выводу, что поврежденный взрывом газа дом №17 на ул.Краснодонцев в Нижнем Новгороде не подлежит восстановлению. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее аналогичное решение озвучили эксперты специализированной организации, однако окончательное решение должны были принять именно члены межведомственной комиссии.

Напомним, что взрыв бытового газа на шестом этаже девятиэтажного панельного дома произошел 11 июля 2020 года. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована и покрыта трещинами.

Обследование дома показало, что восстановить несущую способность конструкций невозможно без их полной разборки. Также выяснилось, что плиты перекрытия всего здания не удовлетворяют условиям прочности.

Таким образом, принято решение дом №17 по ул. Краснодонцев расселить. Сейчас жителям предоставлена возможность забрать из квартир вещи.

Напомним, что после взрыва все жители дома были эвакуированы и размещены для временного проживания в гостиницах. Вокруг дома была организована круглосуточная охрана.

Ключевой версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. Как установило следствие, этот шланг владельцы квартиры купили у аферистов.