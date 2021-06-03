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Бизнес

Два молокозавода Нижегородской области аттестованы на экспорт

15 июля 2021 13:04  [175] Бизнес

Фото: Эгида Поволжье

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области провели обследования двух молокозаводов Нижегородской области на право экспорта готовой молочной продукции в страны Таможенного союза, а так же в страны СНГ (Узбекистан). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Исследования проводились на базе Нижегородского референтного центра Россельхознадзора и ФГБУ "ВГНКИ" с учётом требований стран импортёров в отношении молочной продукции - сливочного масла и ультрапастеризованного питьевого молока.

Проверку проходили АО "Молоко" (расположено в Шахунском районе, входит в агрокомплекс "Шахунское молоко", выпускает молочную продукцию торговых марок "Северная Долина", "Волшебная Долина" и "Маслёныч"), а также ООО "Эгида Поволжье" (расположено в Дальнеконстантиновском районе, выпускает продукцию под марками "Летнее утро", "Дальнеконстантиновское молоко" и "Эlakto").

В ходе проведения обследования осматривалось производство, особое внимание уделяли сырьевой базе, требованиям ХАСПП (Hazard Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критические контрольные точки). Кроме того, проводился лабораторный контроль как входящего сырья, так и готовой молочной продукции.

В Россельхознадзоре заявили, что вся молочная продукция соответствует необходимым критериям безопасности. Комиссией принято решение рекомендовать включение данных молочных заводов в Реестр предприятий, осуществляющих производство, переработку и хранение молочной продукции с целью реализации в страны СНГ и страны Таможенного союза.

Ранее сообщалось, что нижегородские экспортёры в 2021 году получат 15 млн рублей на размещение и продвижение товаров и услуг на электронных торговых площадках. Данная поддержка предоставляется Центром развития экспорта Нижегородской области.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор Экспорт
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