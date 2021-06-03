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Общество

Стала известна дата возобновления рейсов "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Чебоксары

15 июля 2021 13:22  [70] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Стала известна дата возобновления рейсов "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Чебоксары. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на компанию "Водолет", которая и является оператором речных пассажирских перевозок по внутренним водным путям на скоростных пассажирских судах "Валдай 45Р".

По словам собеседника агентства, на текущей неделе рейсов до Чебоксар не будет. При этом причину отмены рейсов в компании не назвали.

"Уже со следующей недели рейсы возобновятся", - заметили в "Водолете".

Ранее сообщалось, что более 4,5 тысяч пассажиров перевезли "Валдаи" за первый месяц навигации.

Продажа билетов доступна на сайте.

Ранее сообщалось, что прорабатываются варианты открытия межрегиональных рейсов в Ивановскую область (Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец) и Марий Эл (Нижний Новгород – Юрино).

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Теги:
валдаи Туризм
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