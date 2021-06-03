"Школу 800" достроят до конца августа
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2021 15:08  [58] Ливни и град ожидаются в Нижнем Новгороде и области в ближайшие часы
15 июля 2021 14:58  [58] Судебные приставы займутся неплательщиками за отопление и горячую воду в Дзержинске
15 июля 2021 14:33  [104] Участники заседания Ассоциации представительных органов МСУ посетили "Сергачский сахарный завод"
15 июля 2021 13:50  [106] Три четверти теплосетей "Теплоэнерго" прошли испытания в рамках подготовки к отопительному периоду
15 июля 2021 13:22  [144] Стала известна дата возобновления рейсов "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Чебоксары
15 июля 2021 13:03  [161] Более 520 нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки
15 июля 2021 11:53  [190] Более 1 500 фасадов уже отремонтировали в Нижнем Новгороде этим летом
15 июля 2021 11:32  [366] Выезд с улицы Краснозвёздной на проспект Гагарина разрешат в оба направления
15 июля 2021 11:21  [207] Более 7 тысяч нижегородцев обратились в медорганизации с укусами клещей
15 июля 2021 09:46  [207] "Совместная работа правительства, парламента и аграриев приводит к достойным результатам", - Игорь Тюрин
Общество

Ливни и град ожидаются в Нижнем Новгороде и области в ближайшие часы

15 июля 2021 15:08  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Синоптики предупредили о локальных грозах и граде в отдельных районах Нижегородской области 15 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ближайшие 1-3 часа локально по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град, местами - порывы западного ветра 13-18 м/с. Такая погода сохранится до конца текущего дня.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

На сельхозугодьях из-за града велика вероятность затопления, повреждения и полегания растительности.

Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В МЧС рекомендовали во время грозы отключить дома всю бытовую технику. Кроме того, специалисты напомнили, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко превышает 15 минут.

Ранее ГУ МЧС предупредило нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций с 13 по 18 июля, поскольку в Нижегородской области сохранится жаркая погода с температурой +30…+32°.

Напомним также, что в регионе действует полный запрет на посещение лесов в период аномально жаркой погоды.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph