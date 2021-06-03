Улицу Головнина в Нижнем Новгороде перекроют до 18 июля Общество

Улица Головнина Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на улице Головнина в Советском районе на двух участках дороги временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Уточняется, что ограничения вводятся в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

В частности, до 18 июля включительно будет будет перекрыта дорога напротив дома № 15 по ул. Норвежская.

Также, до конца дня 16 августа будет ограничено движение на участке дороги по ул. Головнина от дома № 43 до дома № 41 - на пересечении с ул. Чукотская.

Автомобилистам следует быть внимательными и выбирать объездные маршруты.

Ранее сообщалось, что с 15 до 23 июля ограничено передвижение транспорта по ул. Семашко в Нижегородском районе.

Кроме того, в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет временно прекращено движение транспорта по ул. Светлоярская в связи с капитальным ремонтом дороги и переустройством инженерных коммуникаций. Речь идёт об участке дороги от ул. Мокроусова до ул. Торфяная. Ограничения будут введены с 20 июля до 31 августа включительно.

А на ул. Сурикова в Приокском районе приостановлено движение транспорта с 12 до 26 июля.