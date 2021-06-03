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Общество

Поставки вакцин "КовиВак" и "ЭпивакКорона" возобновляются в Нижегородской области

14 июля 2021 11:43  [47] Общество

Фото: с сайта kovivak.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Поставки вакцин "КовиВак" и "ЭпивакКорона" возобновляются в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Глава минздрава рассказал, что в медучреждения Нижегородской области уже отправлены 2 580 дополнительных доз препарата "КовиВак". Кроме того, в ближайшие дни ожидается поставка 9,5 тысяч доз вакцины "ЭпивакКорона".

Мелик-Гусейнов также добавил, что по последним оценкам, в регионе от коронавируса привились уже более 610 тысяч нижегородцев.

Напомним, объёмы вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" в Нижегородской области закончились в конце июня. Тогда же была приостановлена и предварительная запись на иммунизацию этими препаратами.

Поступление новой партии вакцина "КовиВак" в регионе ожидали ближе к концу июля. Но по предварительно информации, поставка должна была исчисляться 1-2 тысячами доз.

А вот запасы "Спутника V" пополняются регулярно: в начале июля Нижегородская область получила более 70 тысяч доз, а несколько дней назад в регион приехала очередная партия из 19,5 тысяч доз препарата.

Ранее сообщалось, что вакцинацию подростков от коронавируса планируется начать уже в конце сентября. Сейчас в Москве на базе детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы уже проходит исследование вакцины "Спутника V" для детей 12-17 лет.

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Теги:
Вакцина Коронавирус Медицина и здоровье
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